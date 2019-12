Sternsinger-Besuch im Forchheimer Osten

Die Sternsinger der Pfarrei St. Johannes Bosco sind am Samstag/Sonntag, 4./5. Januar, im Gebiet der Pfarrei Don Bosco unterwegs. Der Familiengottesdienst mit den Sternsingern findet am Sonntag, 5. Januar, um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche statt.

Die Sternsinger der Pfarrei St. Johannes d. Täufer Reuth werden beim Familiengottesdienst am Montag, 6. Januar, um 8.45 Uhr in der Pfarrkirche Reuth ausgesandt und sind an diesem Tag im Pfarrgebiet unterwegs.

Die Sternsinger aus St. Anna werden beim Gottesdienst am Sonntag, 5. Januar, um 10.30 Uhr ausgesandt und sind an diesem Tag im Pfarrgebiet unterwegs, um den Segen in die Häuser zu bringen und Spenden für die Sternsingeraktion zu sammeln. Zum Familiengottesdienst mit den Sternsingern wird am Montag, 6. Januar, um 10.30 Uhr eingeladen. red