Sternsinger ausgesandt

In der Pfarrei St. Vitus Kupferberg sammelten am Dreikönigstag 17 Sternsinger in fünf Gruppen für benachteiligte Kinder im Rahmen der Aktion "Frieden im Libanon und weltweit". Die Buben und Mädchen zogen in Kupferberg und den dazugehörenden Ortsteilen Dörnhof, Schallerhof, Unterbirkenhof, Schmölz, Straßenwirtshaus und Neufang von Haus zu Haus. Der Spendenerlös betrug 2012 Euro. Den Gottesdienst zum Hochfest "Erscheinung des Herrn" zelebrierte Pater Silvester Ostfeld . Klaus-Peter Wulf