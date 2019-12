"Sternlesmarkt" in Oberschleichach

Doppelten Grund zur Freude gibt es am 15. Dezember, dem dritten Adventssonntag, der "Gaudete" (Freuet Euch) heißt, in Oberschleichach. Im Sonntagsgottesdienst um 10.30 Uhr erhält die neue elektronische Orgel der Pfarrkirche Sankt Laurentius den kirchlichen Segen. Um 14 Uhr öffnet dann der "Sternlesmarkt", zu dem Feuerwehr und Kirchengemeinde einladen. Die Feuerwehr will den Platz rund um den Pfarrhof wieder stimmungsvoll dekorieren, zahlreiche Marktstände mit hochwertigen handwerklichen Angeboten sind schon angemeldet. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Die Kirchengemeinde betreibt die Kaffeestube, deren Erlös in die Finanzierung der neuen Orgel fließt. Für den Zweck haben Frauen der Pfarrei Plätzchen gebacken, die ebenfalls für die Orgel verkauft werden. Unser Bild entstand bei einem früheren Markt Foto: Sabine Weinbeer