Sternenwanderung mit Spiegelteleskop

Der Landesbund für Vogelschutz Bayreuth lädt am Mittwoch, 5. Februar, zu einer Sternenwanderung ein. Wer sich einen Eindruck von den beeindruckenden Wintersternbildern Orion, Stier, Zwillinge oder Plejaden, dem noch vorhandenen Herbsthimmel und dem beginnenden Frühlingssternenhimmel machen möchte, ist herzlich eingeladen. Bei schlechtem Wetter werden die Sternbilder anhand von Dias erklärt. Beginn ist um 20 Uhr am Umweltschutzinformationszentrum Lindenhof, Karolinenreuther Straße 58, in Bayreuth. red