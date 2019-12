Kronach vor 18 Stunden

Veranstaltungen

Sternensuche

Am morgigen Sonntag können Klein und Groß im "Büchertreff am Melchior-Otto-Platz" ab 14 Uhr den Stern suchen, den so viele suchen. Ein Erzähltheater nimmt "alle Tiere nah und fern mit zum Weihnachtsst...