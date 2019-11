Sternennacht im Altdorf

Der Faschingsclub Ebenhausen veranstaltet am Samstag, 30. November, ab 17 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, ab 15 Uhr die "Sternennacht". Am Samstag findet von 20 bis 21 Uhr die Glühwein Happy Hour statt. Für Sonntag haben der Nikolaus, Knecht Ruprecht und das Christkind ihr Kommen angesagt. An beiden Tagen ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. sek