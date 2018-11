Die "Sternennacht" des FCSH im Altort findet am Samstag, 1. Dezember, ab 17 Uhr und am Sonntag, 2. Dezember, ab 15 Uhr statt. Neben kulinarischen Speisen werden auch selbstgebastelte Dekorationen für die Weihnachtszeit angeboten. Am Sonntag kommen der Nikolaus, Knecht Ruprecht und das Christkind ab 16.30 Uhr zu Besuch. sek