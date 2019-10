Sternenführung an der Kissinger Hütte

Der Rhönklub-Zweigverein Bad Kissingen hat für Donnerstag, 24. Oktober, eine astronomische Führung mit Wanderführer Manfred Egert und einem Führer des Sterneparks Rhön im Programm. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Kissinger Hütte. Der Termin findet auf jeden Fall statt. Bei schlechtem Wetter gibt es ein Alternativprogramm in der Kissinger Hütte. Die leichte Wanderung ist fünf Kilometer lang und dauert zirka eine Stunde. Danach wird in der Kissinger Hütte eingekehrt. Anmeldeschluss ist am Montag, 14. Oktober, bei Manfred Egert (Tel.: 0172/ 170 92 82, E-Mail: manfred.egert@kabelmail.de . Unter den angemeldeten Personen werden mögliche Fahrgemeinschaften organisiert. Gäste sind herzlich willkommen. sek