Sternen- und Halbmondführung

Eine Sternenführung mit Punsch findet am Samstag, 18. Januar, um 20.30 Uhr in Oberelsbach statt. Treffpunkt ist am Rhöniversum, Auweg 1 in Oberelsbach. Anmeldungen im Internet unter: info@rhoeniversum.de oder Tel. 09774/858 05 50. Eine weitere Sternenführung gibt es am Freitag, 24. Januar, um 19 Uhr, im Schwarzen Moor. Treffpunkt ist am Schwarzen Moor. Und eine Halbmondführung steht für Samstag, 1. Februar, um 20 Uhr in Kalbach-Eichenried auf dem Programm. Treffpunkt ist der Himmelsschauplatz Eichenrieder Weitblick. Anmeldungen für beide Führungen bei der VHS des Landkreises Fulda, www.vhs-fulda.de/sterne oder Tel. 0661/600 616 00. sek