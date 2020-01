Sternen- und Halbmondführung

Eine Sternenführung mit Punsch findet am Samstag, 18. Januar, in Oberelsbach statt. Treffpunkt ist um 20.30 Uhr am Rhöniversum. Anmeldungen im Internet unter: info@rhoeniversum.de oder Tel. 09774/858 05 50. Eine weitere Sternenführung gibt es am Freitag, 24. Januar, um 19 Uhr, im Schwarzen Moor. Anmeldungen bei der VHS, www.vhs-fulda.de/sterne oder Tel. 0661/600 616 00. sek