Sterbekassenverein steht finanziell gut da

Bei seiner Jahresschlussversammlung zog der "Sterbekassenverein Küps und Umgebung von 1874" im Gasthaus "Schöne Aussicht" eine positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2018. Der seit rund 145 Jahren bestehende Verein steht finanziell auf gesunden Füßen. Entgegen dem allgemeinen Trend steigt die Zahl der Mitglieder - und dass, obwohl Sterbekassen heutzutage vielen Menschen nicht mehr geläufig sind.

Der Verein wurde 1874 als kleine Versichertengemeinschaft auf Gegenseitigkeit gegründet - mit einer Umlage pro Sterbefall, um die Hinterbliebenen bei den Kosten eines Todesfalls zu entlasten.

In dem von 18 Sterbefällen geprägten Geschäftsjahr 2018 wurden - so Hauptkassier Herbert Gögelein in seinem Jahresbericht - 13 750 Euro Sterbegeld ausgezahlt. Für weiterhin einigermaßen stabile Zinserträge hatte er Wertpapiere mit einer für heutige Zeiten guten Verzinsung anlegen können. Die Bilanzsumme wurde zum Vorjahr auf 331 723 Euro gesteigert. Zwölf neue Mitglieder mit einer Versicherungssumme von 29 535 Euro konnten gewonnen werden. Hinzu kam der Abgang zweier Mitglieder durch Kündigung und somit eine leichte Zunahme der Versicherungssumme auf 703 095 Euro.

Der Mitgliederbestand am Ende des Geschäftsjahres 2018 betrug 478 Mitglieder, davon 216 mit Zusatzversicherung. "Unter Berücksichtigung der ausbezahlten Sterbegelder verbleibt zum Jahresende 2018 ein Jahresüberschuss von 15 024 Euro", erklärte Gögelein. Damit stehen für die Erhöhung der Versicherungssummen 66 292 Euro zur Verfügung.

Der weiteren Entwicklung sah er positiv entgegen; habe man doch auch 2019 sechs neue Mitglieder mit einer Versicherungssumme von 14 640 Euro aufnehmen können. Für 2019 waren bis zum Tag der Versammlung 29 Sterbefälle mit einer Versicherungssumme von 29 260 Euro eingetreten und ausbezahlt. Gögelein: "Dies ist während meiner Tätigkeit als Hauptkassier die zweithöchste Sterberate in einem Jahr."

Alle Amtsinhaber wurden einstimmig bestätigt. Der bisherige Kassenprüfer Heinrich Herzog wechselt in den Ausschuss, während Ausschussmitglied Frank Hofmann nun als Kassenprüfer fungiert. 1. Vorsitzender ist Torsten Schönsee, seine Stellvertreterin Sonja Tröster, Hauptkassier Herbert Gögelein, Schriftführer Jochen Gärtner, Kassenprüfer Karin Deuerling und Frank Hofmann (neu), Ausschussmitglieder sind Bernd Steger, Edgar Hader, Cornelia Altmann, Karl-Heinz Rüger, Heinrich Herzog (neu). hs