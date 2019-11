Sterbebilder in einer Ausstellung

Das katholische Pfarramt Sankt Andreas Wonfurt lädt für Sonntag, 17. November, von 13 bis 18 Uhr zu der Sonderausstellung "Die letzte Visitenkarte" ins Pfarrzentrum Wonfurt ein. Rosalinde Vogt hat über 1000 dieser sogenannten "letzten Visitenkarten" über Jahre hinweg gesammelt und für diese Ausstellung nach Anwesen und Familienzugehörigkeit geordnet. Ausgestellt werden Trauer- und Sterbebildchen von verstorbenen Bürgern, die seit 1896 bis in die heutige Zeit in Wonfurt ihre letzte Ruhe fanden, aber auch jener Menschen, die in Wonfurt geboren, nach auswärts geheiratet haben und dort gestorben sind. Für eine kleine Stärkung wird gesorgt. Der Eintritt ist frei; um Spenden wird gebeten. Der Erlös soll einem guten Zweck zugute kommen. red