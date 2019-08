Stepptänzer zeigen das Beste des "Irish Dance"

"Dance Masters! Best of Irish Dance" kommt am 11. März 2020 ab 20 Uhr in den Regentenbau nach Bad Kissingen. Entlang der Lovestory von Patrick und Kate erleben die Zuschauer das Beste aus mehr als 200 Jahren irischer Musik- und Stepptanzgeschichte. Zwölf Stepptänzer wirbeln und "clicken" in atemberaubendem Tempo über die Bühne; dazu die Gitarren-Rhythmen, Pipes und original irischen Vocals der Band. Die Lebensfreude und Dynamik der Dance Masters in Kombination mit tänzerischer Präzision und Choreografie möchte die Zuschauer begeistern. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau Bad Kissingen, direkt beim Veranstalter unter Tel.: 0365/548 18 30, im Internet (www.bestofirishdance.de) sowie in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung in der Theresienstraße 21 Bad Kissingen erhältlich. Foto: Uwe Klemens