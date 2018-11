Stephan Putz für 50 Jahre aktives Musizieren geehrt

Auch für Angelika Becher, die Vorsitzende im Kreisverband Bamberg des Nordbayerischen Musikbunds, ist es nicht alltäglich, einen Musiker für 50 Jahre aktives Musizieren im Verband ehren zu dürfen. Die Möglichkeit dazu bot sich ihr nun beim Konzert "Very British", das das Bamberger Blechbläserensemble Trumpet Voluntary unter Leitung von Stephan Putz in der Kunigundenkirche in der Gartenstadt veranstaltete.

Als Ensembleleiter, Dirigent und Trompeter in einer Person konnte Stephan Putz die Auszeichnung und die Urkunde von Angelika Becher und Wilfried Anton, dem Ehrenpräsidenten des bayerischen Musikrats, entgegennehmen.

Mit zehn Jahren begonnen

Putz begann seine musikalische Laufbahn bereits mit zehn Jahren beim Musikverein Priesendorf, wo er das Spielen auf dem Flügelhorn erlernte. Bis 1988 war er als Flügelhornspieler, Ausbilder und Dirigent in Priesendorf tätig. Ab 1990 war er Ausbilder und musikalischer Leiter im Spielmannszug St. Otto in Bamberg, später auch Flügelhornspieler bei den Don Bosco Musikanten Bamberg.

2001 beschloss er, seine eigene Bläsergruppe zu gründen - damals noch als reines Trompetenensemble. Die Blechbläser spielten in ihren Anfangsjahren überwiegend Kirchenmusik und klassische Stücke.

Im Laufe der Jahre kamen immer wieder neue Musiker hinzu, seit 2006 gehört auch eine Tiefblechgruppe dem Ensemble an. Damit wurden die musikalischen Möglichkeiten und auch das Repertoire vielseitiger.

Moderne Stück im Repertoire

Neben barocker Bläsermusik spielt Stephan Putz mit seinen Musikern heute auch fränkisch-böhmische Blasmusik, moderne Titel und jazzig angehauchte Stücke.

Die Musiker freuten sich mit ihrem "Chef" über die Auszeichnung und hoffen, dass er noch viele Ideen für Konzerte und Auftritte aus der Schublade zaubert. red