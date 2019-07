Stephan Mayer Festredner

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Politischer Sommer" hat der CSU-Kreisverband nach dem Auftritt von Ilse Aigner vor einer Woche erneut einen hochkarätigen Politiker eingeladen. Im Anschluss an die Festtage zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Modschiedel wird am Montag, 15. Juli, um 19.30 Uhr der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat, Stephan Mayer, im Festzelt der Feuerwehr zu Gast sein. Stephan Mayer ist seit 2002 als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Altötting Mitglied des Deutschen Bundestages und war unter anderem Mitglied im Innenausschuss, im Sportausschuss, im parlamentarischen Kontrollgremium und innenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, ehe er am 14. März 2018 zum Parlamentarischen Staatssekretär ernannt wurde. thi