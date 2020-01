Step Aerobic beim Turnverein

Der Turnverein Sand teilt mit, dass für den Kurs Step Aerobic noch Plätze frei sind. Er beginnt am Mittwoch, 15. Januar, von 18.30 bis 19.30 Uhr im Turnerheim des TV Sand. In diesem Kurs trainieren die Teilnehmer Bauch, Beine und Po durch rhythmische Bewegung bei motivierender Musik. Dabei sollen die Bewegungskoordination verbessert, Stress abgebaut und das emotionale Wohlbefinden erhöht werden. Weitere Informationen gibt Antonie Bergmann (Telefonnummer 0151 19423225). Sie nimmt auch, wie der Turnverein weiter mitteilte, die Anmeldungen für den Kurs an. red