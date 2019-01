Stellvertreter des Kommandanten wählen

Eine Dienst- und Jahresversammlung findet am Freitag, 15. Februar, um 19 Uhr bei der Feuerwehr im Kulturraum statt. In der Dienstversammlung wird unter anderem der stellvertretende Kommandant neu gewählt. Bei der Mitgliederversammlung geht es neben diversen Berichten auch um Neuaufnahmen. Die Einladung ergeht an alle aktiven und passiven Mitglieder, die Jugendwehr sowie Jugendliche ab zwölf Jahren und alle die Interesse am aktiven Feuerwehrdienst haben. red