Stellung der Frau ist Thema

Schon zur Gewohnheit geworden sind die besinnlichen Minuten an jedem Tag des Höchstadter Weihnachtsmarktes um "5 nach 5" (17.05 Uhr) in der Stadtpfarrkirche St. Georg. In diesem Jahr stellte Stadtpfarrer Kilian Kemmer die Reihe unter das Leitwort "Maria 1.0 - Die Stellung der Frau in Staat, Kirche und Gesellschaft". Unter verschiedenen Aspekten soll beleuchtet werden, welchen Stellenwert Frauen empfinden, welche Anerkennungen ihnen entgegengebracht werden und inwieweit Gleichberechtigung tatsächlich umgesetzt wurde.

Am morgigen Samstag eröffnet Pfarrgemeinderatsvorsitzende Karola dos Reis Goncalves die "5 nach 5"-Reihe. Von Sonntag bis einschließlich Samstag in einer Woche werden weitere prominente Frauen wie beispielsweise die Bürgermeisterkandidatin Mechthild Weißhaar-Glab, Pastoralreferentin Monika Urbasik oder die Grünen-Vorsitzende Sonja Koenigk und Schwester Annette, die Oberin des Höchstadter Schwesternhauses, Textbeiträge vortragen. Eine detaillierte Übersicht liegt in der Stadtpfarrkirche zum Mitnehmen aus.

Musikalisch umrahmen die Youngsters der "Musiggfabrigg" sowie eine weitere Formation jener Höchstadter Rock-Pop-Szene die Besinnungen. Die Veehharfengruppe tritt ebenso auf wie Spielmannszug, "Liederkranz" oder Mitglieder des Organistenteams.

Am nächsten Freitag wird Bürgermeister Gerald Brehm den Krippenweg um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche eröffnen.

Am dritten Advent beschließt, ebenfalls ab 17 Uhr, ein ökumenisches Gebet nach dem Vorbild der Taize-Gemeinschaft mit der "Nacht der Lichter" die "5 nach 5"-Reihe dieses Jahres. Unter der Federführung von Pastoralreferent Christian Lauger sorgt die Jugendband Adelsdorf für die musikalische Begleitung. red