Steinwürfe gegen Schultür

Die Adalbert-Stifter-Schule in der Sieglitzhofer Straße ist am vergangenen Wochenende Ziel von Aggressionen geworden. Durch mehrere Steinwürfe wurde eine Tür aus Sicherheitsglas beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Verdächtigte Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter Telefon 09131/760-114 entgegen.