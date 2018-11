Steinwiesener Räte kommen zusammen

Die Schaffung eines weiteren Kommandanten-Stellvertreters der Feuerwehr Steinwiesen, die Zinssätze für die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen im Jahr 2019 sowie der Beitritt zur Öko-Modellregion sind Themen in der Sitzung des Marktgemeinderates Steinwiesen, die am Dienstag, 27. November, um 19.30 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses stattfindet. Des Weiteren beschäftigen sich die Mitglieder mit der Abgabe der Schülerbeförderung an den Landkreis Kronach und mit der Behandlung der Bürgerversammlungen 2018. Zuvor trifft sich der Bauausschuss um 19.15 Uhr und berät über diverse Bauanträge. red