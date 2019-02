Steinwiesener Kuhnlein und Holzmann sind souveräne Tabellenführer

Am zweiten Spieltag in der Radball-Bezirksliga verbuchte die vierte Mannschaft des Radsportvereins Concordia (RVC) Steinwiesen mit Roland Schneider/Dominik Beiergrößlein in der Saalestadt Hof sechs Punkte. In dem Zwölfer-Teilnehmerfeld ist der RVC damit Sechster.

In der ersten Tagespartie hatten die Rodachtaler das Gastgeber-Team aus Hof gut im Griff und kamen zu einem ungefährdeten 4:1-Erfolg. Gegen den neuen Spitzenreiter und an diesem Spieltag unbezwungen gebliebenen RKB Eisenbühl II erzielte Steinwiesen zwar drei Treffer, kassierten jedoch sieben.

Nicht wesentlich besser erging es Schneider und Beiergrößlein gegen den Tabellenzweiten Eisenbühl I (2:6). Da das Team von Bischberg II nicht angetreten war, bekam Steinwiesen kampflos einen 5:0-Sieg zugesprochen.

Der dritte Spieltag findet am Samstag, 23. Februar, in Bischberg statt. Die Gegner der Concorden sind dann Kulmbach, Burgkunstadt IV und V sowie Bischberg I.

U19 baut Führung aus

Die U19-Radballer des RVC Steinwiesen, Tobias Kuhnlein/David Holzmann, die bei den Herren in der Kreisliga mit auf Punktejagd gehen, haben ihre führende Position nicht nur gefestigt, sondern gegenüber dem Verfolger Soli Eisenbühl III von drei auf neun Zähler Vorsprung ausgebaut.

Zum Auftakt des zweiten Spieltags in Hof landeten die jungen Rodachtaler einen sicheren 5:2-Erfolg gegen die vierte Vertretung von Eisenbühl. Torreich verlief das Treffen gegen Schwarzenbach, bei dem Steinwiesen mit 5:4 die Oberhand behielt.

Da die Teams vom TSV Hof II und ATS Kulmbach II nicht erschienen waren, bekamen Kuhnlein und Holzmann jeweils drei Punkte und 5:0 Tore kampflos zugesprochen.

Der dritte Spieltag findet am Sonntag, 17. Februar, in Kulmbach statt. hf