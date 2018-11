Steinwiesener Duo zogen in vier Spielen nur einmal den Kürzeren

Am zweiten Spieltag in der Radball-Bayernliga kam die zweite Mannschaft des Radsportvereins Concordia (RVC) Steinwiesen, Andreas und Dennis Klinger, in vier absolvierten Begegnungen zu fünf Punkten.

Einem Sieg und zwei Unentschieden stand eine Niederlage gegenüber. Da am ersten Spieltag ersatzgeschwächt angetreten werden musste und dabei lediglich drei Zähler eingefahren wurden, wird derzeit nur der neunte Tabellenplatz in dem Zwölfer-Mannschaftsfeld belegt. In der ersten Tagespartie gegen die vierte Vertretung des Gastgebers RMC Stein gingen die Klingers zwar zweimal in Führung (1:0, 2:1), doch in der Schlussphase gerieten sie gegen den Rangdritten noch mit 2:4 auf die Verliererstraße.

Anders der Verlauf gegen den RSV Kissing IV, wo bei Halbzeit ein deutlicher 1:4-Rückstand zu Buche stand und die Frankenwälder schon wie der sichere Verlierer aussahen. Doch nach dem Seitenwechsel bäumten sich die beiden Steinwiesener auf und schafften den nicht für möglich gehaltenen 4:4-Endstand.

Gegen den RSV Kissing V verpassten die Rodachtaler mehrfach die mögliche Vorentscheidung, so dass beim 4:3-Erfolg bis zum Schlusspfiff gezittert werden musste. Zum zweiten Mal wurde ein 4:4 notiert, wobei dies gegen Kissing VI dem Spielverlauf nach leistungsgerecht mit je einem Punkt für beide Teams endete.

Der nächste Spieltag findet am 8. Dezember in Kissing bei Augsburg statt. Die Gegner der Concorden sind dann Stein III, Kissing II und III sowie Schweinfurt.

U19, Bayernliga

Steinwiesen war der Austragungsort des zweiten Spieltages in der Radball-U19-Bayernliga. In dieser Liga sind lediglich vier Mannschaften vertreten. Für den Radsportverein Concordia (RVC) Steinwiesen sind hierbei Tobias Kuhnlein und David Holzmann am Start. Mit von der Partie sind noch der schwäbische RMSV Lautrach I und II sowie der RVC Niedernberg aus dem Landkreis Miltenberg.

An drei Spieltagen treten die Teams je zweimal gegeneinander an. Da Steinwiesen am ersten Spieltag in Niedernberg verletzungsbedingt absagen musste, war dieser zweite Spieltag eine erste Standortbestimmung. Allerdings fehlte mit Lautrach II auch diesmal eine Mannschaft. So wurden deren Spiele kampflos mit 5:0 gutgeschrieben.

Relativ wenig Mühe hatte die heimische Formation Kuhnlein/Holzmann gegen Niedernberg. Wurde schon im ersten Aufeinandertreffen mit 7:2 aufgetrumpft, so wurden die Unterfranken in der zweiten Begegnung gar mit 9:2 abgefertigt.

In den beiden Partien gegen Lautrach I lagen die jungen Concorden beim Seitenwechsel jeweils in Führung. Im ersten Vergleich konnte der Tabellenführer das Blatt noch wenden und den 1:2-Rückstand in einen 5:4-Sieg umwandeln. Auch in der zweiten Paarung gingen die Hausherren mit einem Vorsprung, diesmal 3:1, in die Halbzeit. Auch jetzt meldeten sich die Unterallgäuer wieder zurück und schafften noch den 3:3-Gleichstand, womit sie allerdings ihren ersten Punktverlust gerade noch abwendeten. Der letzte Spieltag findet am 3. Februar in Lautrach statt. hf