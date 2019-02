Steinwiesen verspielt eine 3:0-Führung

Die Tennis-Herren 50 des TC Steinwiesen entführten in der Winterrunde mit einem 3:3 einen Zähler aus Coburg. Mit dem ausgeglichenen Punkteverhältnis von 4:4 belegen sie in der Bezirksklasse 1 den vierten Tabellenplatz in dem Sechser-Teilnehmerfeld. Das letzte Spiel findet am 3. März in Neuses gegen den Spitzenreiter TC Einberg statt. Mit einem Sieg würden die Rodachtaler mit Einberg gleichziehen.

TC Veste Coburg - TC Steinwiesen 3:3

Zum Auftakt hielt Jan Schwarzmeier seinen Kontrahenten zweimal mit 6:3 in Schach. Keinerlei Gewinnchance ließ Kapitän Martin Simon seinem Gegner, den er sogar im zweiten Satz die Höchststrafe (6:0) verpasste. Reiner Simon blieb zwar im ersten Durchgang auf der Strecke, schaffte aber den Gleichstand. Umkämpft war der Match-Tiebreak. Simon behielt die Nerven und mit 12:10 die Oberhand. Nach dieser 3:0-Führung hatte Steinwiesen das Unentschieden sicher. Ein Sieg gelang aber nicht, da Vorsitzender Winfried Beierlorzer seine Begegnung in den Sand setzte.

Pech hatten die Frankenwälder im ersten Tagesdoppel. Obwohl das Duo Schwarzmeier/M. Simon den ersten Satz sicher gewann, mussten die beiden folgenden Durchgänge kampflos abgegeben werden, da sich Schwarzmeier verletzte. Da auch das andere Paar der Frankenwälder mit 8:10 im Match-Tiebreak den Kürzeren zog, wurde es nichts mit dem greifbaren Auswärtserfolg.

Einzel: Moos - Schwarzmeier 3:6, 3:6; Kretzschmar - Simon 1:6, 0:6; Ruggaber - Simon 6:3, 2:6, 10:12; Menzel - Winfried Beierlorzer 6:1, 6:4. - Doppel: Langhanki/Menzel - Schwarzmeier (w.o.)/Simon 3:6, 0:0, 0:0, kampflos 10:6 wegen Aufgabe; Roos/Kretzschmar - R. Simon/Beierlorzer 6:0, 5:7, 10:8. hf

HERREN 50, BEZIRKSKLASSE 1 1. TC Einberg 4 16:8 6:2 2. TV Oberwallenstadt 4 16:8 6:2 3. TC Bamberg 4 15:9 5:3 4. TC Steinwiesen 4 13:11 4:4 5. TC Veste Coburg 4 9:15 3:5 6. TC Stadtsteinach 4 3:21 0:8