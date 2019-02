Steinwiesen Spitzenreiter

Die U19-Radballer des RVC Steinwiesen, Tobias Kuhnlein und David Holzmann, die bei den Herren in der oberfränkischen Kreisliga auf Punktejagd gehen, mussten sich mit einem Unentschieden ihre "weiße Weste" beschmutzen lassen. Dennoch beträgt der Vorsprung als Spitzenreiter gegenüber dem Verfolger Soli Eisenbühl III noch sieben Punkte.

Das Remis (2:2) verzeichneten sie in Kulmbach gegen den Tabellenvierten Eisenbühl IV. Zum Auftakt des dritten Spieltags befanden sich Kuhnlein und Holzmann gegen das U19-Team von Eisenbühl in bester Torlaune (6:1). Es folgte das erwähnte Remis, ehe in der dritten Partie die jungen Steinwiesener mit einem klaren 6:3-Erfolg den Tabellenzweiten Eisenbühl III auf Distanz hielten.

Der vierte und vorletzte Spieltag findet am Samstag, 16. März, in Schwarzenbach/Saale statt. Die Gegner sind dann Hof II, Schwarzenbach, Kulmbach II und Eisenbühl U19. hf