Steinwiesen mit Heimrecht zum Auftakt: Der Klassenerhalt ist das Ziel

Die Radballer der 2. Bundesliga starten am kommenden Samstag in die neue Saison. Auch in dieser Spielzeit ist in der Gruppe Nord vom Radsportverein Concordia (RVC) Steinwiesen die Formation Markus Michel/Sebastian Rehmet mit von der Partie. Erneut ist das vorrangige Ziel der Frankenwälder der Klassenerhalt.

Dass Michel und Rehmet unter den Spitzenteams durchaus mithalten könnten, haben beide in der vergangenen Saison mit dem für sie glänzenden fünften Tabellenplatz in dem Zwölfer-Teilnehmerfeld deutlich unter Beweis gestellt.

Gleich zum Auftakt genießen die Rodachtaler Heimrecht, wobei dies bereits der einzige Spieltag in Steinwiesen in diesem Jahr ist. Beginn ist am Samstag um 14 Uhr in der Schulturnhalle. Den Anstoß führt das Duo Michel/Rehmet gleich in der ersten Tagespartie gegen den RSV Sangerhausen II aus. Da es sich hier um einen Liganeuling aus Sachsen-Anhalt handelt, ist dessen Spielstärke noch nicht einzuschätzen.

Gegen 14.35 Uhr trifft Steinwiesen auf den vorjährigen Rangdritten RSV Großkoschen aus dem Oberspreewald. Die zwei weiteren Kontrahenten sind im weiteren Verlauf die SG Niederlauterstein I und II. Während von der ersten Mannschaft der Sachsen zuletzt der achte Tabellenplatz belegt wurde, handelt es sich bei der zweiten Vertretung um einen weiteren Neuling.

Insgesamt elf Begegnungen stehen auf dem Programm, wobei das Teilnehmerfeld mit sechs Teams noch die erste Vertretung von Sangerhausen vervollständigt. Der weitere Doppelspieltag mit den restlichen sechs Vereinen findet an diesem Samstag in Luckenwalde statt. hf