Steinwiesen II weiter auf Rang 8

Zum Rückrundenauftakt in der Radball-Bayernliga kam die zweite Mannschaft des Radsportvereins Concordia (RVC) Steinwiesen mit Andreas und Dennis Klinger zu allen drei Möglichkeiten eines Spielausgangs. So stand im unterfränkischen Goldbach einem Sieg und einem Unentschieden eine Niederlage gegenüber.

Mit diesen vier Punkten konnten sie zwar den achten Tabellenplatz nicht verlassen, jedoch vergrößerte der RVC dem Abstand zum ersten Abstiegsrang von drei auf fünf Zähler.

RVC Steinwiesen II - RKB Gaustadt 3:3

Der bisherige Tabellenletzte trat zum ersten Mal in dieser Saison in seiner Stammbesetzung an. Daher machte sich das Duo Lucas Alt/Marcel Fuchs aus dem Bamberger Stadtteil Hoffnung, in der Rückrunde die Abstiegszone zu verlassen.

In diesem oberfränkischen Duell standen die Weichen zunächst klar auf Sieg für Steinwiesen (2:0-Halbzeitführung). Als Gaustadt jedoch nach dem Seitenwechsel ausglich, war alles wieder offen. Bis zum Ende gelang jedem Team noch ein Treffer, so dass sich jede Seite mit nur einem Punkt begnügen musste. RVC Steinwiesen II - RVC Burgkunstadt 5:4

In diesem zweiten Oberfrankenderby mussten die Klingers bis zur Mitte der zweiten Halbzeit einem Rückstand hinterherfahren. Als der 4:4-Ausgleich gelang, markierte Dennis Klinger mit einem direkt verwandelten Freistoß erstmals die Steinwiesener Führung. Sekunden vor Schluss konnte Torsteher Andreas Klinger einen scharfen Schuss noch an den Pfosten lenken und damit den Sieg gegen den Tabellendritten retten. RVC Steinwiesen II - RV Goldbach 4:6

Gegen die zum Favoritenkreis gehörenden Gastgeber mussten die Frankenwälder frühzeitig einen Rückstand hinnehmen, der sich bis zur Halbzeit auf 1:4 vergrößerte.

Ein Wechsel der Hausherren von Torhüter und Feldspieler nach dem Seitenwechsel brachte diese etwas aus dem Konzept, so dass die Concorden auf 3:4 herankamen. Nun lag sogar zumindest ein Unentschieden in der Luft. Doch der Tabellenzweite führte mit zwei schnellen Angriffen und daraus resultierenden Treffern die Entscheidung herbei. Da nützte auch der vierte Treffer des RVC nichts mehr.

Der nächste Spieltag findet am Samstag, 6. April, in Steinwiesen statt. Die gastgebenden Klingers treffen dann auf Stein IV, Kissing IV, V und VI. hf