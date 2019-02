Steinwiesen fiel auf in Mainfranken

Es war zwar "nur" die Generalprobe, aber auch dabei kann man sehr viel Spaß haben. Die Rede ist von der Kultsendung "Fastnacht in Franken", die am vergangenen Freitag live aus den Mainfrankensälen in Veitshöchheim ausgestrahlt wurde. Bereits am Tag vorher fand die Generalprobe statt und hier waren vier Faschingsnarren aus der Faschingshochburg Steinwiesen dabei, die nicht nur die Farben ihres Ortes vertraten, sondern ein "Steinwiesen Helau" bis nach Mainfranken trugen.

"Alice im Wunderland" war das Thema der Steinwiesener, die als Alice (Tamara Wachter), der Märzhase (Sven Schuster), die Herzkönigin (Carina Höhn) und verrückter Hutmacher (Frank Höhn) auftraten. Mit ihrer fantasievollen Kostümierung fielen die Narren aus dem Frankenwald positiv auf und wurden sehr gelobt.

Auch wenn bei der Generalprobe keine prominenten Politiker dabei sind, so war es doch ein Erlebnis, all die guten Büttenredner, Tänzerinnen, Sänger und sonstige Faschingsnarren hautnah auf der Bühne zu erleben. Oti Schmelzer, die Altneihauser Feierwehrkapelln, Heißmann und Rassau und viele mehr begeisterten mit ihren Auftritten. Der Präsident des Fastnachtverbandes Franken, Marco Anderlik, nahm "seine" Steinwiesner Narren herzlich auf.

Wer die Livesendung von "Fastnacht in Franken" verpasst hat, der kann sich das närrische Spektakel am Faschingsdienstag, 5. März, um 12.20 Uhr noch einmal anschauen. sd