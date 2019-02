Steinskulptur wird angefahren

In der Zeit von Freitag, 8 Uhr, bis zum Samstag stieß ein unbekannter Autofahrer vermutlich mit einem blauen VW Touareg gegen eine Steinskulptur. Diese stand vor einem Anwesen am Salzmarkt in Königsberg auf einem Sockel und wurde durch den Anstoß leicht verschoben. Am Stein wurde blauer Farbabrieb festgestellt. Des Weiteren wurden Plastikteile, die Abdeckung einer Abschleppöse und eine Luftführung im Frontbereich aufgefunden, die einem VW Touareg zugeordnet werden können. Die blaue Farbe stammt vermutlich vom vorderen rechten Kotflügel des verursachenden Fahrzeugs. Der Schaden an der Skulptur beträgt 200 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Haßfurt, Telefon 09521/9270.