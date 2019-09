Oerlenbach vor 12 Stunden

Steinplatten beschädigt: Zeugen gesucht

Mehrere Gehwegplatten, die unmittelbar neben dem Edeka-Markt in der Straße "Am Kreisel" gelagert werden, wurden im Zeitraum von Samstag bis Dienstag beschädigt. Die Bad Kissinger Polizei geht in ihrem...