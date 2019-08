Steinpfosten umgefahren

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag wurde in Eschenau am Ende der Erlanger Straße vor dem Geflügelzuchtverei, ein Steinpfosten einer Grundstückseinfahrt umgefahren. Er wurde samt Betonsockel herausgerissen. Der Unfallverursacher flüchtete. Der Sachschaden beziehungsweise die Reparaturkosten werden auf ca. 500 Euro geschätzt. Wer Beobachtungen gemacht hat oder sonst Hinweise geben kann, die zur Aufklärung führen könnten, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Erlangen-Land unter Tel. 09131/760-514 in Verbindung setzen.