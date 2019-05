Steinmetz bleibt ASC-Chef

Gegründet am 12. Mai 1999 im Freskenzimmer des Lichtenfelser Stadtschlosses, eingetragen ins Vereinsregister am 17. Juni 1999 und Mitglied im BLSV seit 17. August 1999: Das sind die Kerndaten des ASC Burgberg. Neben dem Rechenschaftsbericht für das Kalenderjahr 2018 standen die Aktivitäten in den vergangenen 20 Jahren im Vordergrund der Mitgliederversammlung: Es ist enorm, wie vielfältig aktiv der Verein im Stadtteil Burgberg ist. Da gibt es den Berger-Powerrun, den Forstlauf, Megathlon, Joey-Kelly-Kindertriathlon, A-73-Highway-Run, ASC-Burgen-Erlebnislauf, Flechtkulturlauf Obermain, das Laufen im Gottesgarten am Obermain, Nordic-Walking-Kurse, Rad- und Lauftrainingslager in Italien, das BTV-Senioren-Schwimmcamp, die Vereinsmeisterschaft, Aquafit, Bouldern, die Vatertagswanderung, den Ironman oder auch Hallengymnastik.

Treibende Kraft des ASC Burgberg ist der Vorsitzende Jürgen Steinmetz, Cheftrainer seit 20 Jahren. Der ASC Burgberg steht auf einer soliden wirtschaftlichen Basis, da er keine teure Infrastruktur unterhalten muss und sozusagen das Fitness-Studio in der freien Natur nutzt. Seit 20 Jahren musste auch noch nie der ASC-Beitrag, der eine Partner- und Familienkomponente enthält, erhöht werden.

Michael Tillner leitete die Wahl des Vorsitzenden, der alle fünf Jahre gewählt wird (Revisor und Zweiter Vorsitzender werden alle drei Jahre gewählt). Für das anspruchsvolle Amt des Vorsitzenden stellte sich wieder Jürgen Steinmetz zur Verfügung. Und die Mitglieder wählten ihn einstimmig wieder in dieses Amt.

Und Jürgen Steinmetz hatte den Mitgliedern noch einiges mitzuteilen, bevor alle gemeinsam zum Essen gingen. So seien die Festlichkeiten für 20 Jahre ASC bei der Jahresabschlussfeier vorgesehen. Am 15. Juni finde der 9. Flechtkulturlauf Obermain mit einer oberfränkischen Meisterschaft im Halbmarathon im Rahmen des Lichtenfelser Weinfestes statt. Schließlich beschäftigte auch noch das Thema Datenschutz die ASC-Vorstand und -Mitglieder. red