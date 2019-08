In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde bei einem Anwesen in der Nürnberger Straße die Haustüre und die angrenzende Sandsteinmauer großflächig mit Öl beschmiert. Auch der Gehweg vor dem Haus war davon betroffen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.