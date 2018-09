Hallerndorf vor 18 Stunden

Steinmauer in Trailsdorf angefahren

Am Donnerstagabend hat eine 52-Jährige an ihrer Steinmauer in der Ringstraße in Trailsdorf einen Schaden von circa 1000 Euro festgestellt. Ein bislang unbekannter Täter war wohl mit einem Reifen dageg...