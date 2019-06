Etwa 1000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Autofahrer am Samstagnachmittag in Hausen hinterlassen, als er in der Hauptstraße gegen eine Steingartenmauer fuhr. Die Mauer wurde durch den Aufprall um 20 Zentimeter nach hinten versetzt, so dass davon auszugehen ist, dass der Verursacher den Anstoß bemerkt haben muss.