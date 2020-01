Steiner-Schule stellt sich bei Infotag vor

Die Rudolf-Steiner-Schule öffnet am Samstag, 25. Januar, von 8 bis 13 Uhr ihre Türen. Alle Interessierten sind zu diesem Informationstag eingeladen.

Die Schulgemeinschaft bietet Interessierten an, Waldorfpädagogik zu erleben, das Konzept der Rudolf-Steiner-Schule kennenzulernen und sich umfassend zu informieren. So erhalten die Besucher beispielsweise Auskünfte zu den angebotenen Fremdsprachen, den Abschlüssen, die an der Rudolf-Steiner-Schule erworben werden können, und zur Nachmittagsbetreuung in der offenen Ganztagsschule. Bei Führungen kann das Schulgelände erkundet werden. Künftige Erstklasseltern können am Schnupperunterricht der 1. Klasse teilnehmen. Im "offenen Unterricht" erhalten Interessierte einen Einblick in den Unterricht der Klassen 2 bis 12.

Inklusive "Monatsfeier"

Als Höhepunkt findet ab 10 Uhr eine "Monatsfeier" statt. Hier zeigen die Schüler, woran sie gerade arbeiten. Ab 7.45 Uhr werden Kinder im Hort der Schule betreut. Das ganze Programm ist auf www.waldorf schule-coburg.de zu finden. red