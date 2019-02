Steiner: Eine Bereicherung für das Gemeindeleben

Ohne es an die große Glocke zu hängen, die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) von Ober- und Unterwohlsbach pflegen und verschönern ihre Rödentaler Ortsteile sichtbar liebevoll. Zur Hauptversammlung gab es dafür von Bürgermeister Marco Steiner ein dickes Kompliment, ein Dankeschön der Stadt und für langjährige Vereinstreue Gold und Silber.

Die stets gemütliche Versammlung wird von den Obst- und Gartenfreunden des 106 Mitglieder zählenden Vereins immer gut besucht. Die Tombola besitzt hierbei auch ihre Magie. Unter der Vereinsführung von Helga Langbein und dem Vorstandsteam fühlten sich alle in dieser Gemeinschaft gut aufgehoben. Die Vorsitzende besitzt eine lange Vereinserfahrung. So zählte auch sie im Sportheim von Mittelberg zu den Jubilaren, deren Treue gewürdigt wurde. Reiner Brückner, Zweiter Vorsitzender des Kreisverbandes (KV) für Gartenbau und Landespflege Coburg, sagte, Langbein habe sich in ihrer 40-jährigen Mitgliedschaft 24 Jahre lang als Schriftführerin engagiert und nun 14 Jahre lang als Vorsitzende. Schriftführerin Else Matuschek blickte im Jahresbericht auf ein ereignisreiches Gartenjahr zurück. Doris Grath und Jürgen Fischer banden die Oberwohlsbacher Ostergirlande, ein Blumenkorb schmückte Unterwohlsbach österlich. Für die Aktion "Sternstunden" des Bayerischen Rundfunks wurden eifrig Sterne für bedürftige Menschen gebastelt. Der Adventsnachmittag ließ das Gartenjahr gemütlich ausklingen. Ein Dankeschön galt den Tombola-Spendern und vor allem jenen, die sich engagierten. Karin Franz nahm das Amt der Kassenprüferin an. Dieter Reifenscheid wird den Kindern zuliebe im Herbst mit ihnen Nistkästen bauen.

Das Engagement für die Stadt beeindruckte Bürgermeister Marco Steiner immens - wie auch die hervorragende Vereinsführung. Steiner dankte für die liebevolle und geschmackvolle Gestaltung und Pflege der Stadtteile. Solche Vereine wie der OGV seien eine Bereicherung für das Gemeindeleben. Manja von Nida