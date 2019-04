Steine und Flaschen ins Feld geworfen

In den letzten Wochen haben bislang unbekannte Täter in ein frisch angesätes Feld an der Ortsverbindungsstraße zwischen Herzogwind und Hundsdorf fußballgroße Steine und Flaschen geworfen. Hätte der Landwirt diese Sachen bei einer Überprüfung seines Feldes nicht entdeckt, wäre bei der Ernte ein größerer Schaden an den Maschinen entstanden. Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu den Verursachern geben? Hinweise an die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.