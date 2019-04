Forchheim vor 17 Stunden

Steine gegen Haus geworfen

Am Dienstagabend gegen 22 Uhr haben bislang Unbekannte Steine gegen ein Anwesen in der Paul-Keller-Straße in Forchheim geworfen. Dabei entstand an der Fassade Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Hin...