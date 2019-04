Steine fliegen gegen Trafostation

Unbekannte beschädigten während der vergangenen knapp zwei Wochen den Putz der Trafostation am alten Pumphaus im Südosten von Zeil ("Am Brennofen"). Die Täter nahmen Schottersteine aus dem naheliegenden Gleisbett und bewarfen damit die Trafostation, so dass der Putz in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ein Fenster, das vermutlich Ziel der Wurfaktion war, wurde nicht getroffen und blieb ganz. Der vom Wassermeister geschätzte Schaden hält sich mit rund 50 Euro in Grenzen. Hinweise auf die Täter erbittet die Polizeiinspektion in Haßfurt, Telefonnummer 09521/9270.