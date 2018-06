Steinberger FCB-Fans laden zu Jubiläum ein

hs



Die FC-Bayern-Fans Steinberg gibt es seit 25 Jahren. Gefeiert wird am 13. und 14. Juli. Eingeladen ist die ganze Bevölkerung zum zweitägigen Festprogramm. Es beginnt am Freitag, 13. Juli, mit einem Eh-rungsabend um 18 Uhr in der Kronachtalhalle Steinberg. Geehrt werden Vereinsmitglieder, die dem Fanclub schon 25 Jahre die Treue halten, natürlich auch die Gründungsmitglieder.Am Samstag findet um 15.30 Uhr auf dem Sportgelände des TSV Steinberg ein Benefiz-Freundschafts-Spiel einer Steinberger "TSV Old Stars"-Auswahl gegen die Oberfrankenvereinigung der Fans des Deutschen Rekordmeisters statt. Der Erlös wird dem örtlichen Kindergarten zugutekommen, der an dem Nachmittag den Kuchenverkauf übernimmt. Bereits um 13.30 Uhr wird ein Jugendspiel ausgetragen. Bei einer Tombola gibt es schöne Preise zu gewinnen.Um 19 Uhr findet in der Kronachtalhalle das Oberfrankentreffen der FCB-Fan-Clubs statt. Einlass ist bereits um 18 Uhr. Dabei werden viele wertvolle Preise verlost. Im Anschluss wird die Band "The Friends" aus Wallenfels mit toller Live-Musik unterhalten.Die Erlöse des Wochenendes kommen wohltätigen Zwecken zugute, insbesondere dem örtlichen Kindergarten St. Pancratius Steinberg.Dem 210 Mitglieder zählenden Fanclub steht Tobias Mattes vor. Er trat die Nachfolge von Manfred Lang an, der aufgrund seiner herausragenden Verdienste - 20 Jahre an der Spitze des Vereins - zum Ehrenpräsidenten ernannt wurde. Im Garten von Norbert Schülein beschlossen vor nahezu 25 Jahren Bayern-Fans die Gründung eines Steinberger Bayern-Fan-Clubs. Bereits 1993 wurden die Vereinsfahne sowie erstmals Fanclub-T-Shirts angeschafft und man trat in die Fanclubvereinigung Oberfranken ein.Highlights sind die alljährlichen Sommerfeste . Besonderen Wert legt der Verein schon immer auf ein Unterhaltungsprogramm für Kinder. Und natürlich gab und gibt es auch immer leckeres Essen.Zahlreiche Busfahrten zu Bundesligaheimspielen und auch einigen Auswärtsspielen wurden organisiert. Die Jubiläen werden im Fünf-Jahres-Takt gefeiert Auch bei kirchlichen Anlässen und in der Steinberger Vereinsgemeinschaft ist man vertreten. Ein sehr gutes Verhältnis pflegt man zu den im gleichen Jahr gegründeten Steinberger Clubfreunden und zeigt ein großes Herz auch im sozialen Bereich.