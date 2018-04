Steinberger Damen gewinnen Derby

Den zweiten Sieg in dieser Saison der 3. Bezirksliga feierten die Damen des TSV Steinberg III im Derby gegen den SV Friesen. Damit schließt der Tabellenletzte bis auf einen Punkt an den Gegner auf. Beim Duell im Mittelfeld der Tabelle setzte sich der SV Fischbach bei der SG Neuses II durch und rückt damit ebenfalls bis auf einen Punkt heran.



TSV Steinberg III -

SV Friesen 8:4

Die Steinbergerinnen starteten furios in das Nachbarderby und lagen nach den Doppeln und dem Einzel-Erfolg von Lisa Wachter mit 3:1 in Führung. Dieser Zwei-Punkte-Vorsprung hatte bis zum Ende des ersten Einzel-Durchgangs noch Bestand (4:2). Lisa Wachter, Hohenberger und Schneider bauten diesen anschließend auf 7:3 aus, einzig Fischer punktete für Friesen. Fischer-Weiß verkürzte anschließend noch auf 7:4, doch die an diesem Tag mit 3,5 Punkten überragende Lisa Wachter entschied die Begegnung nach vier Sätzen gegen Graf.

Ergebnisse: D. Wachter/Hohenberger - Fischer-Weiß 3:2, L. Wachter/Schneider - Fischer/Schüsser 3:1, L. Wachter - Fischer 3:2, D. Wachter - Fischer-Weiß 1:3, Hohenberger - Schüsser 3:1, Schneider - Graf 0:3, L. Wachter - Fischer-Weiß 3:1, D. Wachter - Fischer 0:3, Hohenberger - Graf 3:0, Schneider - Schüsser 3:0, Hohenberger - Fischer-Weiß 1:3, L. Wachter - Graf 3:1.

SG Neuses II -

SV Fischbach 4:8

Die Begegnung blieb lange Zeit spannend. Nur zwei Einzel-Duelle endeten nach drei Sätzen, viermal ging es in den Entscheidungssatz. Zunächst gingen die Fischbacher jedoch nach den Doppeln mit 2:0 in Front. In den Einzeln drehte Neuses das Spiel, ehe Ludwig für Fischbach wieder ausgleichen konnte (3:3). Kleylein egalisierte im zweiten Einzel-Durchgang die zwischenzeitliche Führung der Gäste (4:4), doch dann hatten die Neuseserinnen in den verbleibenden vier Einzeln jeweils das Nachsehen und Fischbach zog mit 8:4 davon.

Ergebnisse: Bernschneider/Kleylein - Kastner/Tittel 2:3, Hanna/Grünbeck - Ludwig/Neumann 1:3, Bernschneider - Tittel 3:1, Kleylein - Kastner 3:2, Hanna - Neumann 3:1, Grünbeck - Ludwig 2:3, Bernschneider - Kastner 2:3, Kleylein - Tittel 3:1, Hanna - Ludwig 0:3, Grünbeck - Neumann 2:3, Hanna - Kastner 1:3, Bernschneider - Ludwig 0:3. dob