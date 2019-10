Steinberg II erobert Rang 1

In der Tischtennis-Bezirksklasse A der Damen hat die zweite Mannschaft des TSV Steinberg nach einem Kantersieg bei der TS Kronach II die Tabellenführung übernommen. Der SC Haßlach war erstmals im Einsatz und zwang den TSV Windheim II in die Knie.

SC Haßlach - TSV Windheim II 6:4

Sowohl das Doppel als auch das erste Tageseinzel gingen in den Entscheidungssatz, den jeweils die Gäste gewannen. Doch mit fünf Siegen am Stück legte Haßlach den Hebel zur 5:2-Führung um. In der Schlussphase punktete Windheim zwar noch zweimal, doch der dritte Einzelerfolg von Nadja Eisenbeiß brachte den Sieg. Sätze: 23:14.

Ergebnisse: Eisenbeiß/Matthes - Löffler/Frauenhofer 2:3, Matthes - Frauenhofer 2:3, Eisenbeiß - Detsch 3:0, Baumann - Löffler 3:0, Toth - Detsch 3:0, Eisenbeiß - Löffler 3:0, Toth - Frauenhofer 3:2, Baumann - Detsch 1:3, Eisenbeiß - Frauenhofer 3:0, Matthes - Löffler 0:3.

TS Kronach II - TSV Steinberg II 2:8

Mit dem Gewinn des Eröffnungsdoppels sowie der ersten drei Einzel war bereits eine Vorentscheidung zugunsten der Steinbergerinnen gefallen. Von den folgenden drei Paarungen gingen zwar zwei an Kronach, doch zu mehr reichte es für die TSK nicht. Sätze: 13:27.

Ergebnisse: Zimmermann/Babinsky - Müller/Rehm 0:3, Babinsky - Schneider 1:3, Böhm - Müller 1:3, Zimmermann - Rehm 1:3, Böhm - Lang 3:2, Zimmermann - Müller 1:3, Babinsky - Lang 3:1, Böhm - Rehm 2:3, Babinsky - Müller 1:3, Zimmermann - Schneider 0:3.