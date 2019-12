Bühne frei in Steinbach am Wald: In der Rennsteighalle findet der Steinbacher Vereinsfasching 2020 statt. Bei der Faschingsveranstaltung mit Showprogramm und Tanz spielen "Ali & Querchl". Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Die Närrinnen und Narren werden das Publikum am Samstag, 15. Februar, mit den verschiedensten Darbietungen, Büttenreden, Musik- und Tanzbeiträgen, in ihren Bann ziehen. red