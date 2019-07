Steinbacher spielen 3:3

Gut eine Woche vor dem Saisonstart in der Bezirksliga Unterfranken Ost spielten die Fußballer des Aufsteigers Spfr. Steinbach testhalber 3:3 gegen die DJK Oberschwappach. Der Gast aus der Kreisliga bestimmte zunächst die Partie und ging verdient in der 28. Minute durch Klug in Führung. In der 35. Minute hieß es erneut durch Klug 0:2. Steinbach musste in der 57. Minute auch noch das 0:3 durch May einstecken. Nun fanden die Sportfreunde ins Spiel und Zitzmann verkürzte in der 62. Minute auf 1:3, dem Imhof in der 80. Minute das 2:3 folgen ließ. Wieder Zitzmann erzielte in der 87. Minute den Ausgleich. sp