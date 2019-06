Steinbacher Feuerwehr hat Plätze frei

Mitglieder, Freunde und Gönner des Feuerwehrvereins Steinbach sind zum Vereinsausflug am 29. Juni willkommen, es sind noch wenige Plätze im Bus für Kurzentschlossene frei, informieren die Verantwortlichen. Nach der Besichtigung der Blechwarenfabrikation in Küps besuchen die Steinbacher das Historische Stadtspektakel sowie die Festung Rosenberg in Kronach und lassen auf dem Heimweg den Abend gemütlich bei einer gemeinsamen Einkehr ausklingen. Wer noch Lust hat, sich anzuschließen, meldet sich direkt beim Vorsitzenden Michael Markert unter Handynummer 0171/3780371. red