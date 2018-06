Steinbach will unter die ersten Fünf

rn



Das letztlich knappe Verpassen des durchaus möglichen Aufstieges in die Bezirksliga in der Relegation ist längst abgehakt. Der Blick bei den Sportfreunden Steinbach und deren Verantwortlichen richtet sich längst nach vorne. Spielertrainer Stefan Seufert hofft nun auf eine weitere erfolgreiche Saison in der Kreisliga. Damit die Hoffnung von Spielleiter Hubert Hückmann, Ende Mai 2019 erneut "unter den ersten fünf Mannschaften" zu stehen, erfüllt werden kann, kann Seufert einige Neuzugänge in die Mannschaft integrieren: Daniel Zapf (U19 FSV Krum), Tony Jilke (DJK Dampfach) sowie Marcel Strätz (SV Rapid Ebelsbach), David Kamm (U19 SG Eltmann), Jason Kürschner (DJK Dampfach) und Rene Reimann (zuletzt ohne Verein). Zudem kommen Nikolai Schwinn (SpVgg Stegaurach) und Florian Grübert (U19 FSV Krum). Derweil haben Tobias Pfister (nach Eltmann), Maximilian Linz (Prappach) und Holger Voit (Dürrfeld) die Sportfreunde verlassen.