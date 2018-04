Steinbach im Schlager beim TV Königsberg

Im Rennen um die Vizemeisterschaft in der Kreisliga Schweinfurt 2 haben die Fußballer des 1. FC Haßfurt (3.) gegen das Tabellenschlusslicht TV Jahn Schweinfurt eine vermeintlich leichte Aufgabe vor sich. Die Spfr. Steinbach (2.) haben beim TV Königsberg (4.) eine hohe Hürde vor sich.



1. FC Haßfurt -

TV Jahn Schweinfurt

Seinen Abwärtstrend hat der 1. FC Haßfurt mit dem deutlichen Sieg in Eltmann gestoppt. Nun heißt es für die Mahr-Truppe nachlegen, um im Kampf um den Relegationsplatz weiter mitmischen zu können. Gegen Schlusslicht Jahn Schweinfurt zählt nichts anderes als ein Sieg.



FC Sand II - FC Neubrunn

Der FC Sand II hat die Chance, in den Aufstiegskampf einzugreifen. Erste Voraussetzung ist ein "Dreier" gegen den FC Neubrunn. Weil FCN-Schlussmann Alexander Geisendörfer und seine Vorderleute auswärts bislang erst zehn Zähler geholt haben, sind die Sander klarer Favorit.



TV Haßfurt -

TSV Prappach/Oberhohenr.

Kommt der TV Haßfurt noch einmal heran? Fakt ist, dass die beiden Tabellennachbarn auf Siege angewiesen sind, um dem Abstiegsgespenst zu entkommen. Freilich stehen die Hausherren dabei weitaus mehr unter Druck. Ein Alternative zum zweiten Heimerfolg der "Turner" am Eichelsee gibt es nicht.



TV Königsberg -

Spfr. Steinbach

Wer geht als Tabellenzweiter über die Ziellinie? Diese Frage wird auch im Spitzenspiel zwischen dem TV Königsberg und den Spfr. Steinbach entschieden. Nach dem 1:1 im Hinspiel dürfen sich die Zuschauer auch beim zweiten Aufeinandertreffen in dieser Saison auf eine spannende Begegnung freuen.



SV Ebelsbach - SV Sylbach

Mit 4:2 gewann Aufsteiger SV Sylbach das erste Aufeinandertreffen mit dem SV Ebelsbach, der sich im Rückspiel revanchieren will. Nachdem der SVE zu Hasue erst einmal gänzlich leer ausging und zuletzt auch gegen Spitzenreiter FT Schweinfurt einen Punkt einfuhr, ist ein "Dreier" gegen das Schlusslicht der Rückrundentabelle möglich.



SG Sennfeld - SG Eltmann

Zwar beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone bereits sieben Zähler, doch die heimstarke SG Sennfeld will weitere Punkte einfahren. Die SG Eltmann will nach zwei Partien ohne Sieg aber unbedingt wieder ein Erfolgserlebnis feiern und nicht mit leeren Händen zurückfahren. rn