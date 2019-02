Steinbach im Fernsehen

Eine längere Geschichte (circa acht Sendeminuten innerhalb des Films) aus und über Steinbach an der Haide wird in nächster Zeit im Fernsehen zu sehen sein. Dabei handelt es sich um den 45-minütigen Film "In der Welt der Straßendörfer" (Autoren: Annett Segerer und Alexander Saran; Redaktion: Michael Zehetmair), der wegen anhaltender Beliebtheit erneut ausgestrahlt wird, und zwar am Samstag, 9. März, von 16.45 bis 17.30 Uhr auf 3sat.

In dem Film erzählen die Autoren über das Leben und das Lebensgefühl in Steinbach an der Haide. Sie erzählen auch davon, warum die Einheimischen oft von Krautsteinbach reden, warum es "an der Haide" (Thüringer Haide) heißt und warum Steinbach an der Haide gerade noch zu Bayern und noch nicht zu Thüringen gehört. Ebenso wird berichtet, warum das Evangelische bis heute der dominierende Glaube im Dorf ist und wie die Dorfbewohner schon am Motorgeräusch erkennen, ob ein Einheimischer oder ein Fremder des Weges kommt. Und natürlich wird aufgeklärt, was es mit dem riesigen Bauerngarten (bei genauem Hinschauen sind es viele einzelne Gärten) in der Dorfmitte auf sich hat.

Interviewgäste in dem Film sind die Ortsbäuerin Birgit Tröbs sowie der Landwirt und passionierte Amateurfotograf Ewald Heyder. red