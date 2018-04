Steinbach hat Spitzenreiter zu Gast - Derby auf der Mainhalbinsel

Im Topduell will Steinbach gegen den Tabellenführer punkten, während Neubrunn das Schlusslicht zu Gast hat. In Eltmann steigt das Derby gegen Ebelsbach.



Kreisliga Schweinfurt 2

Sportfreunde Steinbach -

FT Schweinfurt

Seit dem knappen 1:0-Erfolg am Mittwochabend über den SV Hofheim ist es offiziell: Steinbach ist derzeit erster Anwärter auf den Relegationsplatz und versucht im Spitzenspiel gegen FT Schweinfurt, diese Position zu verteidigen. Dass es möglich ist, dem Bezirksligarückkehrer Paroli zu bieten, zeigte zuletzt Nachbar SV Ebelsbach beim 2:2-Unentschieden. Zwar sind die äußerst spielstarken Gäste auch in Steinbach haushoher Favorit, aber die zu Hause noch ungeschlagene Seufert-Elf wird sicher alles unternehmen, um FTS-Torjäger Dominik Popp und Co. ein Bein zu stellen.



FC Neubrunn -

TV Jahn Schweinfurt

Interessant dürfte es auch auf dem Sportgelände des FC Neubrunn zugehen, wenn Kellerkind TV Jahn Schweinfurt seine Visitenkarte abgibt. Nachdem die Gastgeber, mit bereits 49 Gelben, sechs Gelb-Roten und zwei Roten Karten derzeit unfairste Mannschaft der Liga, nur drei ihrer sieben Heimspiele gewonnen haben, ist der TV Jahn nicht chancenlos. Immerhin holte dieser am Mittwochabend beim TV Haßfurt seinen ersten Auswärtsdreier und gleichzeitig neues Selbstvertrauen.



FC Sand II - TV Haßfurt

Immer düsterer sieht es für den TV Haßfurt aus, der nach seiner bitteren Heimpleite gegen Jahn Schweinfurt nun beim FC Sand II mächtig unter Zugzwang steht. Die Hausherren, die mit dem bisherigen Verlauf der Runde ebenfalls nicht wirklich zufrieden sein können, gehen trotzdem favorisiert ins Rennen: Schon im Vorjahr gab es einen deutlichen 6:1-Erfolg.



TSV Prappach - SG Sennfeld

Um nicht ganz in den Abstiegssumpf gezogen zu werden, muss es beim TSV Prappach im Spiel gegen die SG Sennfeld nur ein Ziel geben: Heimsieg. Doch leichter gesagt, als getan. Zwar bekommt es die zweitschlechteste Heimmannschaft der Liga mit der zweitschlechtesten Auswärtself zu tun. In der Rückrundentabelle jedoch steht Sennfeld aber derzeit auf Platz 3, während TSV-Schlussmann Philipp Rößner und Co. dort das Tabellenende zieren.



SG Eltmann -

SV Rapid Ebelsbach

Derbytime auf der Mainhalbinsel: Die SG Eltmann empfängt den SV Ebelsbach und hofft natürlich auf einen Drei-Punkte-Erfolg. Nachdem beide Kontrahenten derzeit weder Ambitionen nach oben haben, noch von Abstiegssorgen geplagt werden, dürfen sich die Zuschauer auf einen offenen Schlagabtausch freuen. Im Vorjahr entschieden die Rapidler das Nachbarschaftsduell mit 2:0 für sich. rn



SV Hofheim - TV Königsberg

Nach der unglücklichen Niederlage des SV Hofheim am Mittwoch in Steinbach steht am Samstag, 16 Uhr, das Derby zu Hause gegen den TV Königsberg an. Diese Auseinandersetzung dürfte den Platzherren alles abverlangen, zumal die Gäste im Kampf um Platz 2 noch voll im Rennen sind. Die Gastgeber müssen dagegen aufpassen, nicht noch in den Abstiegsstrudel gezogen zu werden di