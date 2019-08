500 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Täter an einem Fenster des Ehrenbürg-Gymnasiums in Forchheim angerichtet. Das Fenster wurde offensichtlich in der Nacht zum Donnerstag mit einem Stein beworfen, so dass die Außenscheibe der Doppelverglasung zu Bruch ging. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 09191/70900.